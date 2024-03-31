Şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen galibiyet serisini 8 maça çıkardı Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 27. haftasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 2-1 yeneren üst üste 8. galibiyetini aldı.

AA & Ensonhaber

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayer Leverkusen, Hoffenheim'ı ağırladı.

Ev sahibi takım son dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Robert Andrich ve 90+1. dakikada Patrik Schick atarken Hoffenheim'ın tek sayısını 33. dakikada Maximilian Beier kaydetti.

Ozan Kabak, 90 dakika oynadı

Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Bu sezon 39 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Bayer Leverkusen ligde üst üste 8. galibiyetini alarak puanını 73 yaptı ve lig ikincisi Bayern Münih ile puan farkını 13'e yükseltti.

Hoffenheim ise 33 puanda kaldı.