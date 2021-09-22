Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığına aday

Bir dönem Türkiye’de forma giyen Kamerunlu eski yıldız futbolcu Samuel Eto’o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldız Eto’o kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Futbolculuk döneminde Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren oyuncu, şimdi de yöneticilik kariyerine giriş yapmak istiyor.

Bir dönem Türkiye’de forma giyen Kamerunlu eski yıldız futbolcu Samuel Eto’o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

“ADAYLIĞIMI DUYURMAKTAN DOLAYI ONURLUYUM”

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığımı duyurmaktan dolayı memnun ve onurluyum." ifadesini kullandı.

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto’o, Türkiye’de ise Antalyaspor ile Konyaspor ’da görev yapmıştı.