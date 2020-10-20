Samuel Eto'o'dan tepki: Saygısızlık

Dergi, Samuel Eto'o'yu ise en iyi sağ açıklar arasında gösterdi. Kendisinin David Beckham, George Best, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Messi ve Arjen Robben ile birlikte sağ açıkta gösterilmesine tepki gösteren Samuel Eto'o, "Teşekkür ederim; ancak 25 yıllık kariyerimin sadece 1.5 sezonunda sağ açıkta oynadım. Saygısızlık. Her neyse" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de yeterli şans bulamadıktan sonra gittiği Mallorca'da yıldızı parlayan ve Barcelona'ya transfer olan Samuel Eto'o, Bordo Mavililer ile 130 gol attı ve Avrupa'nın en tehlikeli golcüleri arasına girdi.

Gittiği Inter'de 3 yılda her iki maça bir gol sığdıran Eto'o, daha sonra yüklü bir meblağla Rusya Ligi takımlarından Anzhi Mahaçkala'yla sözleşme imzaladı.

Ülkemize de yolu düşen Samuel Eto'o, Antalyaspor ve Konyaspor formaları giydi. 39 yaşındaki Kamerunlu, tarihin en iyi Afrikalı oyuncularından biri arasına girdi. Eto'o, Afrika Uluslar Ligi'nin de en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.



