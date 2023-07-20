Samuel Eto'o'ya şike suçlaması

Kamerun futbolunun yaşayan efsanelerinden Samuel Eto'o'nun adı, yolsuzlukla anılıyor.
Fransız gazetesi L'Equipe'de yer alan habere göre; Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığını sürdüren Samuel Eto'o, Kamerun 2. Ligi ekiplerinden Victoria United'ın üst lige yükselmesine yardımcı olmakla suçlandı.
Ses kaydı olduğu iddia edildi
Haberde, Samuel Eto'o'nun, Victoria United Başkanı Valentin Kwain'e kulübün üst lige yükselmesi için desteğini garanti ettiği bir ses kaydının bulunduğu belirtildi.
Victoria United, geçen sezon Kamerun 2. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp bir üst lige yükselmişti.
FIFA takipte
Samuel Eto'o'nun Andre Onana'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması, bir bahis şirketinin elçisi olması ve bu potansiyel yolsuzluk iddiaları sonrası FIFA tarafından yakından takip edilmeye başlandığı belirtildi.