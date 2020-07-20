Santi Cazorla, Xavi'nin öğrencisi oldu

Villarreal'den ayrılan Santi Cazorla, Xavi'nin çalıştırdığı Katar ekibi Al Sadd'a transfer oldu.

İkinci Villarreal macerasının sonuna gelen 35 yaşındaki Santi Cazorla'nın, yeni adresi belli oldu.

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Sadd, İspanyol futbolcuyu renklerine bağladı.

XAVİ'NİN TAKIMINA TRANSFER OLDU

Al Sadd transferi sosyal medyadan duyururken, Villarreal de sosyal medya üzerinden Cazorla'ya tebrik ve teşekkür mesajı yayınladı. Cazorla'nın transfer olduğu Al Sadd'ın teknik direktörü ise Xavi Hernandez.