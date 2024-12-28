Santiago Bernabeu'nun adı değişiyor

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Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adından 'Santiago'yu kaldırma kararı aldı.

Marca'nın haberine göre; 1955 yılında adı Santiago Bernabeu olarak tescil ettirilen stadyumdaki "Santiago" ismi kaldırılacak.

BERNABEU KALACAK

Bunun ticari sebeplerden ötürü olduğu belirtilirken, yalnızca "Bernabeu" ibaresi kalacak. Eflatun-beyazlıların, Bernabeu'nun önüne bir reklam alması bekleniyor.

Real Madrid Kulübü'nün kısa süre içinde konu hakkında açıklamada bulunması bekleniyor.