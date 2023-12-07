Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü
ensonhaber.com

Brezilya Serie A'nın köklü temsilcilerinden Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

Ligin son hafta karşılaşmasında evinde Fortaleza'yı konuk eden Santos, karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla kaybetti.

Müsabakada Fortaleza, Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Santos, 58'de Messias'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve Fortaleza üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.

Küme düşmeyen 2 takım kaldı

Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 arasında yer alıyordu.

Böylece bu unvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.