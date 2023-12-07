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Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü

Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü Brezilya Serie A'da lig tarihinin küme düşmeyen üç temsilcinden biri olan Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak bir alt lige düştü.