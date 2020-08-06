Santos, Ferreira ile yollarını ayırdı

Brezilya'nın önde gelen takımlarından Santos, Jesualdo Ferreira'nın takımdan gönderildiğini açıkladı.

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos'ta, Portekizli teknik adam Jesualdo Ferreira ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

8 AY SONRA GÖNDERİLDİ

Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.