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    Santos, Ferreira ile yollarını ayırdı

    Brezilya'nın önde gelen takımlarından Santos, Jesualdo Ferreira'nın takımdan gönderildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 13:42
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    Santos, Ferreira ile yollarını ayırdı

    Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos'ta, Portekizli teknik adam Jesualdo Ferreira ile yollar ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

    Santos, Ferreira ile yollarını ayırdı #1

    8 AY SONRA GÖNDERİLDİ

    Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

    Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.

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