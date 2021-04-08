Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.420
1.05%
EXEN Coin
23.58
1.98%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C
    Sao Paulo Başkanı Casares: Alex Türkiye'de tanrı gibiydi

    Sao Paulo Başkanı Casares: Alex Türkiye'de tanrı gibiydi

    Sao Paulo'nun başkanı Julio Casares, U20 takımının başına getirilen Alex de Souza'nın saygı duyulan bir isim olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sao Paulo Başkanı Julio Casares, Sao Paulo U20 takımının yeni teknik direktörü Alex de Souza hakkında konuştu.

    Julio Casares, "Sao Paulo konseptini ve fikrini altyapıda uygulamak istiyoruz. Artık takımlar arasında bir geçirgenlik olsun. Altyapıdan a takıma geçişler daha rahat olsun, bunu amaçlıyoruz. Teknik komitemiz, oyuncuların gelişimi ve as takıma yükselmesi konusunda birlikte çalışacaklar." dedi.

    Sao Paulo Başkanı Casares: Alex Türkiye de tanrı gibiydi #1

    Casares, "Alex şu an 3 yıldızı olan ve 3 kez Dünya Kulüpler Kupası kazanmış bir takım için çalışacak. Bu çok önemli. Ayrıca, Alex nereye giderse gitsin çok başarılı olmuş bir futbol adamıdır." ifadelerini kullandı.

    "TÜRKİYE'DE TANRI GİBİYDİ"

    Casares, "Türkiye'de Sao Paulo'yu pazarlama düşüncemiz var. Alex, Türkiye'de tanrı gibiydi. Rekabet ederken saygısızlık yapsaydı bu sorun olabilirdi ama Alex her zaman saygılı ve dürüst bir futbolcu oldu. Bu nedenle herkes Alex'e saygı duyuyor." diyerek sözlerini noktaladı.

    Sao Paulo Başkanı Casares: Alex Türkiye de tanrı gibiydi #2

    Sao Paulo Başkanı Casares: Alex Türkiye de tanrı gibiydi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir