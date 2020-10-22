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Sao Paulo kadın futbol takımı Taboao'yu 29-0 yendi
Sao Paulo'nun kadın futbol takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Kamilla attığı 6 golle yıldızlaştı.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 11:56
Brezilya Kadınlar Paulista Ligi'nde Sao Paulo ile Taboao takımları karşı karşıya geldi.
İLK YARI 17-0 BİTTİ
İlk yarıda rakip kaleye tam 17 gol atan Sao Paulo, Taboao ağlarını 90 dakikada tam 29 kez havalandırdı.
Sao Paulo kadın futbol takımı rakibini 29-0 yendi - İZLE
KAMILLA 6 GOL ATTI
Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (2), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5), Pérolla, Dani attı.
İlk maçı 3-0 kazanan Sao Paulo grubunda 2'de 2 yaparken, rakibinin henüz puanı bulunmuyor.