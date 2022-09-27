Sardar Azmoun: Yaşasın İran kadınları

İran'da hayatını kaybeden Mahsa Amini için İranlı yıldız oyuncu Sardar Azmoun tepki gösterdi.

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül günü 22 yaşındaki Mahsa Amini, ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Amini, 16 Eylül'de de hayatını kaybetti.

Genç kadının dövülerek öldürüldüğü iddialarının ardından ülkede protestolar başladı.

İran güçlerinin engellemeye çalıştığı eylemlerde en az 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce protestocu da yaralandı.

"Eğer onlar Müslümansa, Allah beni kafir eylesin"

Dünyada da protestolar devam ediyor. O protestolara Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen İranlı futbolcu Sardar Azmoun da katıldı.

Azmoun Mahsa Amini için, "İran'ın kadınlarını bu kadar kolay öldürdüğünüz için yazıklar olsun! Yaşasın İran kadınları. Eğer onları öldürenler Müslümansa, Allah beni kafir eylesin." ifadelerini kullandı.



