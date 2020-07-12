Sarri: Ronaldo mental anlamda da bir şampiyon

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Atalanta maçı sonrası Cristiano Ronaldo'nun yeteneklerinden övgüyle bahsetti.

Serie A'da 32. hafta karşılaşmalarında lider Juventus, Atalanta'yı konuk ettiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 55 ve 90. dakikalardaki penaltı atışlarıyla Cristiano Ronaldo kaydetti.

''RONALDO, GERÇEK BİR ŞAMPİYON''

Teknik direktör Maurizio Sarri, karşılaşmanın ardından Ronaldo hakkında övgü dolu sözler kullanırken, Portekizli yıldızın her zaman baskıyla başa çıkabilme yeteneğine hayranlığını dile getirdi:

"Ronaldo, ayaklarıyla olduğu kadar mental anlamda da gerçek bir şampiyon. Üzerindeki baskıyı inanılmaz bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu akşam kazandığımız puan hak edilen bir puandı. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle berabere kaldık ve bu oldukça önemli bir sonuç."