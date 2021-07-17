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- Sarri, Vedat Muriç'e tepki gösteren taraftarı uyardı
Sarri, Vedat Muriç'e tepki gösteren taraftarı uyardı
Kosovalı golcü Vedat Muriç bugün yapılan idmanda bir İtalyan taraftarın tepkisiyle şoke oldu. Maurizio Sarri ise olaya müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 17.07.2021 - 17:40
- Güncelleme : 17.07.2021 - 17:42
Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücretiyle Lazio'ya transfer olan ancak geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Vedat Muriç, İtalyan ekibiyle kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Maurizio Sarri önderliğinde çalışmalarını sürdüren Lazio'da taraftarlar da idmanı yakından takip ediyor.
"SENİ BURADAN GÖNDERİRİM"
Bugün yapılan idman sırasında Vedat Muriç'e tepki gösteren bir İtalyan taraftar Sarri'yi kızdırdı. Başarılı teknik adam seyircilerin yanına kadar giderek "Eğer Vedat Muriç hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim!" dedi.
Bu sözlerin üzerine Kosovalı golcüye olumlu yönde tezahüratlar yapıldığı da gelen haberler arasında.