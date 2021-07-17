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Sarri, Vedat Muriç'e tepki gösteren taraftarı uyardı

Sarri, Vedat Muriç'e tepki gösteren taraftarı uyardı

Kosovalı golcü Vedat Muriç bugün yapılan idmanda bir İtalyan taraftarın tepkisiyle şoke oldu. Maurizio Sarri ise olaya müdahale etti.