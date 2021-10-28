Sassuolo, Juventus'a acımadı

İtalya Ligi Serie A'da 10. hafta maçında Juventus, evinde Sassuolo'ya uzatmada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

İtalya Ligi Serie A'nın 10. haftasında Juventus, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi, Sassuolo 2-1 kazandı.

Sassuolo 44. dakikada David Frattesi ile öne geçerken, Juventus bu gole 76. dakikada Weston McKennie verdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Maxime Lopez maçın skorunu ilan etti.

MERT MÜLDÜR 87 DAKİKA FORMA GİYDİ

Sassuolo'da Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, Mert Müldür 87. dakikada yerini Harroui'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus 9 maçta 15 puanda kalırken, konuk Sassuolo ise puanını 14'e çıkardı.