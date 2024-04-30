Savunma Bakanı diye alındı gol makinesi çıktı! Domagoj Vida dikkatleri çekiyor Domagoj Vida, Yunanistan'da gol makinesine dönüştü. Hırvat futbolcu 37 maçta 8 gol atarak takımının en golcü ikinci futbolcusu oldu.

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2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Domagoj Vida, aynı dönemde ülkesi Hırvatistan'la da 2018 Dünya Kupası'nda ikincilik ve 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yakalamıştı.

Siyah-beyazlı formayla kritik gollere imza atan 35 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon transfer olduğu AEK'da ise tam bir gol makinesine dönüştü.

37 maçta 8 gol attı

Yunan ekibindeki ilk yılında çifte şampiyonluk yaşayan Vida, takımıyla üst üste ikinci lig şampiyonluğuna hazırlanırken 37 maçta attığı 8 golle dikkat çekiyor.

Tecrübeli savunmacı, Eliasson ile birlikte AEK'nın en golcü ikinci futbolcusu konumunda bulunuyor.