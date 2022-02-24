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Schalke 04, Gazprom ile anlaşmasını askıya aldı

Schalke 04, Gazprom ile anlaşmasını askıya aldı

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile bulunan sözleşmesinin askıya aldığını duyurdu.