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Schalke 04, Gazprom ile anlaşmasını askıya aldı
Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile bulunan sözleşmesinin askıya aldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 17:44
- Güncelleme : 24.02.2022 - 17:50
Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı saldırılarına başladı. Bölgede bulunan halk ülkeyi terk ederken dünyada gergin bir bekleyiş mevcut.
Ukrayna'da yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Hükümet ülkede sıkıyönetim ilan etti.
Bu noktada Avrupa'dan Rusya'ya ciddi anlamda tepki sürüyor.
SCHALKE RUS ŞİRKETLE SÖZLEŞMEYİ ASKIYA ALDI
Almanya'nın köklü Futbol kulüplerinden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile 15 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.
Gazprom'u temsilen yönetimde bulunan yöneticinin de görevinden ayrıldığı açıklandı. Schalke 04, bu sponsorluktan yılda 9 milyon euro kazanıyor, anlaşma gereği Bundesliga'ya yükselmesi halinde gelir 15 milyon euroya çıkacak.
Bu süreçte Schalke 04'ün formasında 'Schalke 04' yazacak.