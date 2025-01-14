Schalke 04, Loris Karius'u transfer etti

Haber Merkezi

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Alman kaleci Loris Karius'u transfer etti.

Schalke 04 Kulübü, Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Loris Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle'da üçüncü kaleci konumunda olan Karius, son iki yılda sadece 2 kez forma şansı bulabildi.

Geçen sezon sonunda Newcastle United'dan ayrılan 31 yaşındaki kaleci, şimdi Schalke 04'te forma giyecek.

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