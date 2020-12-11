Sebastian Coltescu: Ben ırkçı değilim

PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya söylediği ırkçı sözler nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Sebastian Coltescu ülkesinin basınına kendisini savundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Rumen Sebastian Coltescu, olay sonrası ilk açıklamasını ülkesinin basınına yaptı.

KENDİNİ SAVUNDU

Şampiyonlar Ligi'nde PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında Pierre Webo'ya yönelik "O siyah olan... Onun kim olduğuna bak. Böyle davranamaz. Evet o siyah olan..." gibi hem ırkçı hem de egolu sözler sarfeden Rumen hakem Sebastian Coltescu Romanya basınından Prosport'a kısa da olsa bir açıklama yaptı.

"İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞTIM"

Rumen hakem "Beni bilenler bilir. Irkçı biri değilim. En azından bunun böyle bilindiğini umuyorum. Her zaman iyi bir insan olmaya çalıştım. Bugünlerde haber okumayacağım." dedi.

HAKEMLİĞİ SONA EREBİLİR

UEFA ise konuyla ilgili olarak dün bir soruşturma başlatmış ve olayı incelemesi için bir de müfettiş görevlendirmişti.

Başakşehir Kulübü Rumen hakemin men edilmesini talep ederken, hakemlik hayatının son döneminde olduğu belirtilen Coltescu'nun cezasının kağıt üzerinde en az 10 maça tekabül ettiği ancak bu dakikadan sonra kendisine hiç maç verilmeme olasılığının daha fazla olduğu belirtiliyor.