Sebastian Haller: Son hafta kaçan şampiyonluk kanserden daha çok acı veriyor

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Almanya Bundesliga'da 2022-2023 sezonunun son haftasına Borussia Dortmund, ezeli rakibi Bayern Münih'in önünde girmişti.

Dortmund'un evinde Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından, Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih şampiyon olmuştu.

Gerçekleşen bu olayın ardından ise Borussia Dortmund'un Fildişili futbolcu Sebastian Haller, Alman basınından Bild'e özel bir röportaj verdi.

"Şampiyonluğunu kaybetmek kanser teşhisi konmasından daha kötüydü"

29 yaşındaki oyuncu, kaçan şampiyonlukla ilgili şu itirafta bulundu:

"Kendi kaderimizi kendimiz belirleyebilirdik"

Deneyimli santrfor ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Eğer hastaysanız, bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bunu kabullenmeli ve üstesinden gelmelisiniz. Ama o zaman şampiyonluk elimizdeydi, kendi kaderimizi kendimiz belirleyebilirdik. Ne yazık ki hata yaptığımızı ve kötü kararlar verdiğimizi acı bir şekilde kabul etmek zorundayız.