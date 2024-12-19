Sebastian Szymanski'nin peşini bırakmıyorlar

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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina'nın markajından kurtulamıyor.

İtalyanlar'ın Eyüpspor ile oynanacak maçta Szymanski'yi yine izleyecekleri öğrenildi.

MOURINHO'NUN KORUMASI ALTINDA

Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştirilen Polonyalı yıldız Jose Mourinho'nun koruması altında.

"3 TANE OLSA HEPSİNİ OYNATIRIM"

Portekizli teknik adam, tecrübeli oyuncu için "3 tane olsa hepsini oynatırım" yorumunu yapmıştı.

9.7 MİLYON EUROYA GELDİ

Szymanski 2023 yılında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euroya transfer olmuştu.