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Haber Merkezi

Güney Amerika Libertadores Kupası B Grubu 2. hafta maçında Marcelo Gallardo yönetimindeki Arjantin takımı River Plate ile Segunda Castillo'nun çalıştırdığı Ekvador ekibi Barcelona SC karşı karşıya geldi.

Estadio Mas Monumental'de oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç, golsüz eşitlikle sona erdi.

ŞIKLIĞINI KONUŞTURDU

Bu mücadelede ise gözler yine Barcelona SC Teknik Direktörü Segunda Castillo'nun üzerine çevrildi.

Yaptığı farklı kombinler ile şıklığını gösteren Ekvardorlu teknik adam, geleneğini sürdürdü.

Takımını smokinle yöneten teknik adamın bu görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.