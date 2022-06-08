Selçuk İnan, Mancini'nin yanında İtalya'yı takip etti

Selçuk İnan, son olarak Galatasaray'da da birlikte çalıştığı, şu anda İtalya Milli Takımı teknik direktörü olan Roberto Mancini ve ekibiyle 1 hafta geçirdiğini paylaştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan, kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe adım atmış ve Fatih Terim döneminde teknik ekipte yer almıştı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'daki görevinden istifa eden Selçuk İnan, teknik direktörlük için kişisel gelişimini sürdürmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Bir yandan UEFA Pro-lisans eğitimine devam eden Selçuk İnan, nisan ve mayıs aylarında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçları yerinde takip etmiş ve stadyumlardan paylaşımlar yapmıştı.

Mancini’nin yanında 1 hafta geçirdi

Selçuk İnan,geride kalan haftada Galatasaray'da teknik direktörlünü de yapan Roberto Mancini'nin davetlisi olarak İtalya Milli Takımı'nı takip etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile 1-1 berabere kalan, Macaristan'ı 2-1 yenen İtalya'nın antrenmanlarını yakından takip eden İnan, yaptığı paylaşımla Mancini ve ekibine teşekkür etti.

Selçuk İnan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başta Roberto Mancini olmak üzere bütün ekibine (Gianluca Vialli, Daniele De Rossi, Attilio Lombardo, Fausto Pari) bir hafta boyunca bana göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizinle futbol konuşmak, bilgi ve tecrübelerinizi paylaşmanız benim için çok değerliydi."

Mancini’nin imzaladığı formadaki mesaj

Selçuk İnan'a imzalı İtalya forması hediye eden Roberto Mancini'nin mesaj olarak; "Türkiye'nin bir sonraki büyük teknik direktörüne. Bol şanslar." yazması dikkat çekti.