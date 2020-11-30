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    Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti

    Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti

    2002 Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla kendini tüm dünyaya tanıtan Papa Bouba Diop, 42 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 08:25
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 09:38
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    Senegal Milli Takımı, Fulham ve Portsmouth'un eski orta saha oyuncusu Papa Bouba Diop'tan gelen haber, futbol dünyasını yasa boğdu.

    2002 Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla hafızalara kazınan eski futbolcu, henüz 42 yaşında hayatını kaybetti.

    KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

    FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Premier Lig'de 128 kez forma giyen Diop, West Ham United ve Birmingham City formalarını da giymişti.

    Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti #1

    2002'deki Dünya Kupası'nnda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda oynayan Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isimdi.

    FIFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir kez Dünya Kupası kahramanı olduğunuzda, daima Dünya Kupası kahramanı olursunuz." denildi.

    Fulham kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da kulübün ölüm haberinden dolayı "çok üzüldüğü" belirtilirken, Diop'un lakabı da anılarak "Rahat uyu, gardrop" denildi.

    West Ham United'ın Twitter hesabında da Diop'un ölümü üzerine "2010-2011 sezonunda Premier Lig'e yükselen kadromuzun bir parçası olarak, daima kulübümüzün bir parçası olacak." denildi.

    Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti #2

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