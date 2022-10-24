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    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı

    Beşiktaş'tan Braga'ya sezon başında transfer olan Serdar Saatçı, B Takımı ile ilk maçına çıktı. Genç oyuncu, ilk maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
    • 24.10.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:02
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    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı

    Serdar Saatçı, Beşiktaş'tan Portekiz'in Braga takımına transfer olmuştu. 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Serdar, direkt kırmızı kart gördü

    19 yaşındaki Serdar Saatçı, Portekiz 3.Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi. Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan Serdar, karşılaşmanın 21. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

    Serdar Saatçı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı #1

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı #2

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı #3

    Braga B, maçı son dakika golüyle kaybetti

    Fafe takımıyla karşı karşıya gelen Braga B takımı, mücadeleyi 90+1'de yedikleri penaltı golüyle 1-0 kaybetti. 12 takımlı Portekiz Liga 3'te Braga B, 7. sırada yer alıyor.

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı #4

    Serdar'ın serbest kalma bedeli 40 milyon euro

    Beşiktaş bu transferden 2.5 milyon euro bonservis aldı. Braga, genç oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirlemişti.

    Siyah-beyazlı takım, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı #5


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