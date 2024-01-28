Serdar Saatçı'nın takımı Braga, Portekiz Lig Kupası'nı kazandı

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Portekiz Lig Kupası Final maçında Braga ile Estoril karşı karşıya geldi.
Estadio Dr. Magalhaes Pessoa'da oynanan müsabakanın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Penaltılara giden mücadelede rakibini 5-4'lük skorla yenen Braga, kupayı müzesine götürdü.
Serdar forma giydi, Braga kupayı aldı
Braga'nın normal süredeki golünü 20. dakikada Ricardo Horta, Estoril'in golünü 6. dakikada Cassiano kaydetti.
Braga'da Milli oyuncumuz Serdar Saatçı, 77. dakikada oyuna girdi.
Penaltılarda Braga, 5 penaltı vuruşundan da yararlanırken, Estoril de Tiago Araujo son penaltıdan yararlanamadı ve Braga şampiyon oldu.
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