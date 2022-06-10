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    Sergi Roberto bir yıl daha Barcelona'da

    Barcelona, İspanyol oyuncu Sergi Roberto ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
    • 10.06.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 17:12
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    Sergi Roberto bir yıl daha Barcelona'da

    İspanya'nın Barcelona Kulübü, altyapısından yetişen ve 12 sezondur A takım forması giyen savunma oyuncubu Sergi Roberto ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

    Sergi Roberto, 30 Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşmesinin imzasını kulüp başkanı Joan Laporta ile birlikte attı.

    Xavi bir şans daha verecek

    Geçtiğimiz sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan ve sadece 12 maçta forma giyen 30 yaşındaki Roberto'nun kalmasında, teknik direktör Xavi Hernandez'in talebi önemli oldu.

    İspanyol basını, sezon başı yaklaşık 10 milyon euro ile Barcelona'da en çok kazanan futbolculardan biri olan Roberto'nun, yeni sözleşmede 4-5 milyon avro arasında bir maaş alacağını iddia etti.

    Sergi Roberto bir yıl daha Barcelona da #1


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