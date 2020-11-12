Sergino Dest: ABD olarak 2026 Dünya Kupası'nı kazanabiliriz

Barcelona'nın ABD'li futbolcusu Sergino Dest, ülkesinin 2026 Dünya Kupası'nda zafere ulaşabileceğini söyledi.

Barcelona'nın yaz transfer döneminde Ajax'tan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek Sergino Dest, ülkesinin milli takımı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

"DENEYİP KAZANACAĞIZ"

ESPN'e konuşan Dest, ABD'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğini belirterek, ''Herkes Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Özellikle ABD'li futbolcular olarak turnuvada oynayıp ülke adına önemli bir başarı kazanmak istiyoruz. Henüz o seviyeye gelmedik. Deneyip kazanacağız. Top yuvarlak, dolayısıyla her zaman şansımız var.'' diye konuştu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nı gözüne kestiren Dest, "2026 Dünya Kupası'nda daha fazla şansımızın olacağını düşünüyorum. Kadroda çok fazla genç oyuncu var. Ancak öncelikle 2022 Dünya Kupası'na gidip elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

20 yaşındaki ABD'li sağ bek yaz transfer döneminde 21 milyon euro karşılığında Ajax'tan Barcelona'ya gitmişti.