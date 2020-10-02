Sergino Dest'in eli ayağına dolaştı

21 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Birleşik Amerikalı sağ bek Sergino Dest'in imza töreninde 'freestyle' denemeleri başarısız oldu.

Bu sezon köklü bir yapılanma hedefleyen Barcelona, Ajax'tan 21 milyon euro bonservis bedeliyle Sergino Dest'i transfer etti.

İDOLÜM DANI ALVES

19 yaşındaki sağ bek bugün yapılan imza töreninde konuştu. İdolünün Dani Alves olduğunu ifade eden Dest, "İdolüm Dani Alves inanılmaz iyi bir oyuncuydu ve benimle aynı pozisyonda, sağ bekte görev aldı. Dani Alves'in videolarını izleyip ondan çok şey öğrendim." dedi.

İmza töreninin ardından basına hünerlerini göstermek isteyen Dest, heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Genç sağ bekin yapmak istediklerini yapamaması da gözlerden kaçmadı.

Barcelona'nın yeni transferi Dest'ten kötü başlangıç - İZLE

Real Madrid taraftarları ezeli rakipleri Barcelona'nın yeni transferi Dest'in bu videosunu sosyal medya hesaplarından yüzlerce kez paylaştı.