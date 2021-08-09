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    Sergio Agüero 10 hafta yok

    Barcelona, yeni transferlerinden tecrübeli yıldız Sergio Agüero'nun sakatlığı ile ilgili resmi açıklamayı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 15:01
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    Sergio Agüero 10 hafta yok

    La Liga ekibi Barcelona, Sergio Agüero'nun sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

    AYRILMAK İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

    Katalan basını, Messi ile oynama sözü verilen Agüero'nun, vatandaşının vedasının ardından ayrılmak istediğini iddia etmişti.

    Katalan kulübünde Ousmane Dembele ve Ansu Fati'nin sakatlıkları devam ederken, Juventus maçı kadrosunda yer almayan Philippe Coutinho için bir açıklama yapılmadı.

    Sergio Agüero, 10 yıllık Man City serüveninde 258 gol atmıştı. Yıldız futbolcu, bu süreçte 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

    Sergio Agüero 10 hafta yok #1

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