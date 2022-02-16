Sergio Agüero: Beni beğenmeyip Sosa'yı aldılar

Sergio Agüero, 2006 yılında Bayern Münih'in kendisini izlemeye geldiğini ancak performansının yetersiz bulunmasından dolayı Alman ekibinin Jose Sosa'yı transfer ettiğini söyledi.

Sezon başında 10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayan ve Barcelona'ya transfer olan ancak kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, Twitter üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Arjantinli golcü, kalbinden yaşadığı sorunların devam ettiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca Bayern Münih'e transferinin neden iptal olduğuna da açıklık getirdi.

"JOSE SOSA'YI BEĞENDİLER"

Agüero, bir taraftarın Arjantin'de yayın yapan Ole'nin kapağını paylaşarak sorduğu "Bayern Münih'e transferin neden olmadı?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Estudiantes de La Plata'ya karşı oynanan maçımı izlemeye Bayern Münih'in geldiğini söylediler. Ancak benim için korkunç bir maçtı. Jose Sosa'yı beğendiler ve onu transfer ettiler."





OLE'DE KAPAĞA TAŞINMIŞTI

Ole'nin 18 Nisan 2006'da yayınlanan kapağında Agüero'nun fotoğrafının yanında şu ifadeler yer almıştı, "Transfer olmak için can atıyor. Onu uzun zamandır takip ediyorlar ve karar verilmiş gibi görünüyor. Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor."

SERGIO AGUERO NELER YAPTI?

2006 yıılında Arjantin'de Independiente forması giyen Agüero, aynı yıl 22 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Atletico Madrid formasını 5 yıl giyen Arjantinli golcü, 2011'de 40 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye katıldı.

Manchester City ile 5 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Sergio Agüero, 2013/14 sezonunda Manchester ekibine şampiyonluğu getiren golüyle Premier Lig efsaneleri arasına girdi.

Kariyerinde Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giyen Agüero, 667 maçta 380 gol ve 118 asist kaydetti.