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    Sergio Agüero futbolu bıraktı

    Sergio Agüero, sağlık sorunları sebebiyle futbolu bıraktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 14:48
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    Sergio Agüero futbolu bıraktı

    Sezon başında Barcelona'ya Manchester City'den transfer olan tecrübeli futbolcu, Alaves maçında göğsünde ağrı hissedince maçtan ayrılmıştı.

    Daha sonrasında Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Arjantinli'nin futbola devam edip etmeyeceği bilinmiyordu.

    Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Agüero, doktorlarının da tavsiyesi üzerine futbola veda ettiğini duyurdu.

    Sergio Agüero futbolu bıraktı İZLE

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    33 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sergio Agüero futbolu bıraktı #1

    “ÇOK ZOR BİR DÖNEM”

    Agüero açıklamasında, "Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı." ifadelerini kullandı.

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    Sergio Agüero futbolu bıraktı #4

    Sergio Agüero futbolu bıraktı #5

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