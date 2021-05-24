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    Sergio Agüero veda maçında rekor kırdı

    Sergio Agüero, Manchester City'deki veda maçında güne damga vurdu. Oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız, Premier Lig rekoru kırarak City kariyerini sonlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:24
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    Sergio Agüero veda maçında rekor kırdı

    İngiltere'de bir dönem sona erdi.

    Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, kulüpte geçirdiği 10 sezonun ardından City formasıyla veda maçına çıktı.

    2020-21 sezonunun son hafta maçında City, Everton'ı 5-0 mağlup ederken oyuna yedek kulübesinde başlayan Sergio Agüero, 65. dakikada maça dahil oldu.

    Sergio Agüero veda maçında rekor kırdı #1

    REKOR KIRDI

    Oyuna girdikten sonra 11 dakika içinde 2 gole imza atan Sergio Agüero, Premier Lig'de bir rekor kırarak mücadeleyi tamamladı.

    Agüero, Premier Lig'de tek bir takımın formasıyla en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

    Sergio Agüero veda maçında rekor kırdı #2

    ROONEY’Yİ GERİDE BIRAKTI

    184 golle rekorun yeni sahibi olan Agüero, bu kulvarda Manchester United formasıyla 183 gol kaydeden Wayne Rooney'yi geride bıraktı.

    Sergio Agüero'nun, Manchester City'den ayrılacağı daha önce açıklanmıştı.

    Sergio Agüero veda maçında rekor kırdı #3

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