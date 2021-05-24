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Sergio Agüero veda maçında rekor kırdı
Sergio Agüero, Manchester City'deki veda maçında güne damga vurdu. Oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız, Premier Lig rekoru kırarak City kariyerini sonlandırdı.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 11:19
- Güncelleme : 24.05.2021 - 11:24
İngiltere'de bir dönem sona erdi.
Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, kulüpte geçirdiği 10 sezonun ardından City formasıyla veda maçına çıktı.
2020-21 sezonunun son hafta maçında City, Everton'ı 5-0 mağlup ederken oyuna yedek kulübesinde başlayan Sergio Agüero, 65. dakikada maça dahil oldu.
REKOR KIRDI
Oyuna girdikten sonra 11 dakika içinde 2 gole imza atan Sergio Agüero, Premier Lig'de bir rekor kırarak mücadeleyi tamamladı.
Agüero, Premier Lig'de tek bir takımın formasıyla en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.
ROONEY’Yİ GERİDE BIRAKTI
184 golle rekorun yeni sahibi olan Agüero, bu kulvarda Manchester United formasıyla 183 gol kaydeden Wayne Rooney'yi geride bıraktı.
Sergio Agüero'nun, Manchester City'den ayrılacağı daha önce açıklanmıştı.