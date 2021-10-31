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    Sergio Agüero'da kalp ritmi bozukluğu tespit edildi

    Sergio Agüero'da kalp ritmi bozukluğu tespit edildi

    Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı karşılaşmada rahatsızlanan Sergio Agüero'nun kalp ritmi bozukluğu olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun futbol hayatı tehlikede.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 17:27
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    İspanya La Liga'da Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı karşılaşmada rahatsızlanan Sergio Kun Agüero'nun son durumu belli oldu.

    Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu.

    Agüero'nun rahatsızlığıyla ilgili daha detaylı incelemelerin de yapılacağı belirtildi.

    Öte yandan Agüero'nun bu rahatsızlık sonrası futbol hayatıyla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.

    Sergio Agüero da kalp ritmi bozukluğu tespit edildi #1

    NE OLMUŞTU?

    Barcelona'nın Alaves'i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.

    Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etmişti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.

    Sergio Agüero da kalp ritmi bozukluğu tespit edildi #2

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