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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle futbola veda eden Sergio Agüero, canlı yayın açarak birçok konudaki görüşlerini hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Bunlardan biri de Arjantinli futbolcunun Manchester City-Real Madrid hakkındaki yorumu oldu.

Maçtan önce, "Real Madrid, Manchester City'yi asla yenemez. Bu imkansız. Eğer yenerlerse cinsel organımı keserim." diyen Agüero, Real Madrid'in son dakika golüyle kazanmasının ardından sessizliğe büründü.

Futbolseverler "Sözünü tutacaksın" şeklinde yorumlar yaparken, Arjantinli futbolcunun bu iddiadan nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu.

CITY-MADRID MAÇINDA NE OLDU?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı.

Gecenin en önemli maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYET UZATMADA GELDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe, 84. dakikada Brahim Diaz ile 90+2. dakikada Jude Bellingham attı.

Manchester City'nin sayılarını 19. dakikada Erling Haaland ve 77. dakikada penaltıdan bir kez daha Haaland kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.