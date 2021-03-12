Sergio Ramos: Hem Ronaldo, hem Real Madrid kaybetti

Real Madrid'in efsane ismi Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo'nun gitmesinin hata olduğunu, bu durumun iki tarafa da kaybettirdiğini söyledi.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos Amazon Prime'da yayınlanan belgesel serisinde açıklamalarda bulundu.

Ramos, şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid ile yeni sözleşme görüşmeleri kaldığı şekliyle sürüyor. Bir şeyler söylemek isterdim ama bir şey söyleyecek bir değişiklik henüz yok. Ben tabii ki burada devam etmek istiyorum."

"5 YIL DAHA OYNAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

"En üst düzeyde 5 yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Eğer sakatlıklarım çok ağır olmazsa zihin olarak 5 yıl daha oynamaya hazırım."

"Barcelona için asla oynamayacağımı biliyorum. Ne yıllık 50 milyon, ne de 70 milyon euroya bunu yapmayacağım. Paranın satın alamayacağı bazı şeyler vardır. Bu imkansız bir şey."

"MESSI'NIN BİZE GELMESİNİ İSTERİM"

"Messi'nin Real Madrid için oynamasını %100 isterim. Hatta böyle bir şey olursa yeni bir ev bulana kadar benim evimde bile kalabilir."





"BEN OLSAM GİTMESİNE İZİN VERMEDİM"

"Ben olsam Cristiano Ronaldo'nun gitmesine izin vermezdim. Çünkü Cristiano da Real Madrid de bu karardan dolayı kaybetti."

"Haaland ile Mbappe arasında seçim yapmak zorunda kalsam Haaland'ı seçerdim. Çünkü finansal olarak Haaland transferi daha mümkün görünüyor."





"2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMA HAYALİM VAR"

"2026 Dünya Kupası'nda oynama hayalim var. 6 Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olabilirim."

"Kariyerimde en çok zorlandığım rakibim Guardiola'nın Barcelona takımıydı."