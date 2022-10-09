Sergio Ramos, kariyerinin 28. kırmızı kartını gördü

Sergio Ramos, Reims karşısında gördüğü kırmızı kart ile tüm kariyerinde gördüğü kırmızı kart sayısını 28'e çıkardı.

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında PSG deplasmanda Reims'e konuk oldu. Karşılaşma 0-0 sona ererken, Lionel Messi maç kadrosunda yer almadı. Neymar ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Mücadeleyi hakem Pierre Gaillouste yönetirken, Gaillouste'nin yardımcılarından biri de Türk asıllı hakem Hüseyin Ocak'tı.

Sergio Ramos, 30 saniyede atıldı

İki takımın da pozisyonlar bulduğu mücadelede ilk yarının sonlarına doğru, hakemin verdiği bir faul kararına Sergio Ramos yoğun itirazlarda bulundu. Bunun üzerine Hakem Pierre Gaillouste, sarı kartına başvurdu.

Sergio Ramos, itirazlarını daha da artırınca hakem ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını çıkararak İspanyol savunmacıyı oyun dışına gönderdi.

28. kırmızı kartını gördü

PSG'nin İspanyol stoperi Sergio Ramos, Reims maçında gördüğü kırmızı kartla tüm zamanların kırmızı kartlar listesindeki yerini güncelledi. 41. dakikada hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gören Ramos, böylelikle kariyerinin 28. kırmızı kartını almış oldu.

İşte tüm zamanların en çok kırmızı kart gören isimleri:

1- Gerardo Bedoya: 46

2- Sergio Ramos: 28

3- Cyril Rool: 25

4- Alexis Delgado: 22

2015-16 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Delgado, listede dördüncü sırada yer aldı.

Melo ve Medel listede

Galatasaray 'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, 20 kırmızı kartla yedinci sırada yer alırken, bir dönem Beşiktaş 'ta forma giyen Gary Medel ise 18 kırmızı kartla 10. sırada bulunuyor.