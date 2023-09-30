Sergio Ramos kendi kalesine attı: Barcelona, Sevilla'yı devirdi Barcelona, La Liga'nın 8. haftasında konuk ettiği Sevilla'yı Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ensonhaber.com İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Barcelona, Sevilla'yı ağırladı. Ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapatan taraf oldu. 76. dakikada soldan yapılan ortayı Lamine Yamal kafayla indirdi, Sergio Ramos'un ayak koyduğu top ağlarla buluştu. Barça maç fazlasıyla lider Uzun yıllar Real Madrid kaptanlığını yapan Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle galibiyete uzanarak puanını 20 yapan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Barcelona, bir sonraki hafta Girona deplasmanına çıkacak. 7 puanda kalan Sevilla ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.