Sergio Ramos'a Zidane engeli

Sakatlık sürecinin ardından formasına yeniden kavuşan Sergio Ramos, Atalanta ile oynanan maçta oyundan çıkmak istemedi ancak Zinedine Zidane İspanyol stoperi daha fazla riske etmedi.

Real Madrid'de sakatlık sonrası ikinci maçına çıkan Sergio Ramos, Atalanta maçında Zinedine Zidane'dan daha fazla süre istedi ancak kaptanın bu isteği Fransız teknik adam tarafından kabul görmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Atalanta'yı 3-1 yendi.

RAMOS DEĞİŞTİRİLMEKTEN MEMNUN OLMADI

Real Madrid'de sakatlık sonrası LaLiga'da Elche maçıyla sahalara dönen Sergio Ramos, Devler Ligi'ndeki karşılaşmada 64. dakika sahada kaldı.

Zinedine Zidane, İspanyol yıldızın yerine Eder Militao'yu alırken Ramos bu değişiklikten mutlu değildi.

Değişiklik öncesi teknik ekipten 10 dakika daha süre isteyen 34 yaşındaki savunmacının bu talebi Zidane tarafından kabul görmedi.