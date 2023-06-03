Sergio Ramos, PSG'den ayrılacağını açıkladı İspanyol stoper Sergio Ramos, sezon sonunda Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den ayrılacağını duyurdu.

İHA

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 37 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos takımıyla son kez sahaya çıkacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

Ramos, yaptığı açıklamada, "Yarın özel bir gün olacak, yarın hayatımın başka bir aşamasına veda edeceğim, Paris Saint-Germain ile vedalaşacağım. Kendinizi evinizde hissedebileceğiniz kaç yer var bilmiyorum ama hiç şüphesiz PSG, taraftarları ve Paris benim için onlardan biri oldu" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'den transfer olmuştu

2021 yılında Real Madrid'den Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos, Paris ekibinde 2 sezonda toplam 57 maça çıkarken 5 gol kaydetti.

İspanyol savunmacı 2 Fransa şampiyonluğu ve 1 de Fransa Süper Kupası kazandı.