Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrıldı

Real Madrid, sözleşmesinin sonuna gelen kaptan Sergio Ramos ile yolların ayrılma kararı alındığını açıkladı.

Real Madrid, sözleşmesinin sonuna gelen kaptan Sergio Ramos ile yolların ayrılma kararı alındığını açıkladı.

MADRID DUYURDU

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.

Kulübe geldiğinde sağ bek olarak görev yapan ardından Mourinho döneminde stopere geçerek burada da efsane haline gelen İspanyol futbolcu 280 maçta forma giyerken 53 golle takımına katkı sağladı.

35 yaşındaki Ramos'un adı birçok dünya deviyle anılıyor.