Real Madrid'le yollarını ayıran Sergio Ramos, veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Real Madrid, sözleşmesinin sonuna gelen kaptan Sergio Ramos ile yolların ayrılma kararı alındığını açıklamıştı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12.30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek." ifadelerine yer verilmişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bugün Ramos için bir veda töreni düzenlendi. Törende konuşan deneyimli oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Sergio Ramos, veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı İZLE



“BİR GÜN YOLLARIMIZ YİNE KESİŞECEK”

Ramos yaptığı konuşmada, “Real Madrid her zaman kalbimde olacak! Bundan sonraki hayatım, Real Madrid'deki kadar güzel olmayacak.

Ben Real Madrid'e geldiğimde bir çocuktum. Burada büyüdüm. Bu yüzden tüm Real Madridlilere teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil. Yine görüşeceğiz. Bir gün yollarımız yine kesişecek.

Eğer Real Madrid şu an teklif yapsa bin kere kabul ederim. Kulüpten asla ayrılmak istemedim, parayı hiç dert etmedim. Sadece 1 yıllık kontrat yerine 2 yıllık kontrat istedim. %10 indirimli kontratı kabul ettiğimde ise kulüp, 'teklifin süresi bitti' dedi.” ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos, Real Madrid kariyerinde 5 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupa, 4 Kulüpler Dünya Kupası ve 3 UEFA Süper Kupa kazandı.