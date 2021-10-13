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    Sergio Ramos'un sakatlık süreci uzadı

    PSG'nin Real Madrid'den transferi Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüşü yine uzadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 17:41
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    Sergio Ramos'un sakatlık süreci uzadı

    Yaz transfer döneminde Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen ve Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos'un, sakatlıktan dönüş tarihi uzadı.

    BİR SÜREDİR YOK

    PSG'nin Ligue 1'in 10. haftasında oynayacağı Angers maçı kadrosuna alınması beklenen İspanyol futbolcu, takım antrenmanında yer almadı.

    Marca'nın haberine göre; Ramos, Angers ve 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leipzig maçlarında forma giyemeyecek.

    35 yaşındaki futbolcu, baldır sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak.

    Sergio Ramos un sakatlık süreci uzadı #1

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