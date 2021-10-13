Sergio Ramos'un sakatlık süreci uzadı

PSG'nin Real Madrid'den transferi Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüşü yine uzadı.

Yaz transfer döneminde Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen ve Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos'un, sakatlıktan dönüş tarihi uzadı.

BİR SÜREDİR YOK

PSG'nin Ligue 1'in 10. haftasında oynayacağı Angers maçı kadrosuna alınması beklenen İspanyol futbolcu, takım antrenmanında yer almadı.

Marca'nın haberine göre; Ramos, Angers ve 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leipzig maçlarında forma giyemeyecek.

35 yaşındaki futbolcu, baldır sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak.



