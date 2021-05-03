Sergio Ramos'un veliahtı Marquinhos

Real Madrid, 16 yıl sonra Sergio Ramos ile yolları ayırmaya ve yerine 65 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'den Marquinhos'u transfer etmeye hazırlanıyor.

Real Madrid, 35 yaşına gelen Sergio Ramos'un veliahtını Paris'te buldu: Marquinhos...

RAMOS GİDEBİLİR

Mundo Deportivo ve L'Equipe'te yer alan habere göre; Ramos'un temsilcileri ve Real Madrid yönetimi arasındaki bağlar giderek kopuyor. Yeni sözleşme konuşmasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 16 yıllık birliktelik sona ermeye yaklaşıyor.





MARQUINHOS İSTENİYOR

Sergio Ramos'un yerine yeni stoper arayan Real Madrid de rotasını Paris'e çevirdi. 12 ay önce Paris Saint-Germain ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Marquinhos için Real Madrid, istenen 65 milyon euro bonservisi ödemeye hazır...

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren David Alaba ile anlaşan Real Madrid, Raphael Varane ile de yeni sözleşme imzalayarak 26 yaşındaki Marquinhos ile birlikte uzun yıllar boyunca savunmasını garanti altına almayı amaçlıyor.

Corinthians altyapısından yetişen Marquinhos, 2012'de Roma ile Avrupa'ya adım attı. 2013 yazında 31.4 milyon euro karşılığı Paris Saint-Germain'e transfer olan Marquinhos, Fransız kulübünde Thiago Silva'nın ayrılığının ardından kaptanlığa kadar yükseldi.



