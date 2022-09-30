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    Serie A'da ayın futbolcusu: Kim Min-Jae

    Serie A'da ayın futbolcusu: Kim Min-Jae

    Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalya'da ayın oyuncusu seçildi.
    • 30.09.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 15:59
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    Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalyan ekibindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Güney Koreli futbolcu, son olarak İtalya Serie A'da eylül ayının oyuncusu seçildi.

    Napoli forması altında şu ana dek 8 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, defansif başarısının yanı sıra 2 kez de fileleri havalandırdı.

    Serie A da ayın futbolcusu: Kim Min-Jae #1

    18 milyon euroya gitti

    Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertlilerde muhteşem bir performans gösteren deneyimli savunmacı, 18 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle Napoli'ye transfer olmuştu.

    Fenerbahçe taraftarının kazanılan paraya rağmen gitmesini istemediği Kim Min-Jae'nin başarılı olması da sarı-lacivertli futbolseverleri ufak da olsa bir hüzne boğuyor.

    Serie A da ayın futbolcusu: Kim Min-Jae #2


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