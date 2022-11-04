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    Serie A'da Ekim ayının futbolcusu Kim Min Jae

    Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ayın oyuncusu seçildi.
    • 04.11.2022 - 18:02
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    Serie A'da Ekim ayının futbolcusu Kim Min Jae

    Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae, performansıyla İtalya'nın gündeminde yer almayı sürdürüyor.

    Ekim ayının en iyi oyuncusu oldu

    Güney Koreli futbolcu, Napoli'de gösterdiği başarılı performans sonrası İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

    Serie A da Ekim ayının futbolcusu Kim Min Jae #1

    Spalletti, Kim'den memnun

    Kalidou Koulibaly'yi 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye sattıktan sonra Fenerbahçe'den Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan ekibi, oyuncuyla 3+2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Teknik direktör Luciano Spalletti de oyuncusunun form durumundan oldukça memnun.

    Serie A da Ekim ayının futbolcusu Kim Min Jae #2

    Üst üste ikinci kez ayın futbolcusu seçildi

    Sergilediği grafikle beğeni toplayan Kim Min-Jae, İtalya'da üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi. Başarılı stoperin ayrıca 2023'ten itibaren 50 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

    Serie A da Ekim ayının futbolcusu Kim Min Jae #3


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