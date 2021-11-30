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    Serie A'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı

    İtalya Birinci Ligi'nde son 3 maçta 3 kez fileleri sarsıp 1 de gol pası veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının vazgeçilmezi haline geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 03:43
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    Serie A'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı

    Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, etkili oyunuyla adından söz ettiriyor. İnter'in 2-0 kazandığı Venezia maçına 11'de başlayan milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti.

    12 LİG MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

    27 yaşındaki oyuncu, böylece son 3 karşılaşmayı boş geçmedi. 12 lig maçında 4 kez ağları sarsıp 3 gol pası veren Çalhanoğlu, şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

    2020 - 2021 sezonunda Milan formasıyla Serie A'da 33 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim, 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

    Serie A da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı #1

    INZAGHI'NİN GÖZDESİ OLDU

    Hakan Çalhanoğlu bu performansıyla teknik direktör Simone Inzaghi'nin gözdesi oldu. Napoli karşılaşmasından sonra İtalyan basınına konuşan Inzaghi, Çalhanoğlu'nun form durumundan oldukça memnun olduğunu ifade etmişti.

    Serie A da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı #2

    CEZA SAHASI DIŞINDAN GOLLERİYLE SES GETİRDİ

    Hakan Çalhanoğlu ayrıca Avrupa'da ses getiren bir başarıya da imza attı. 2013 - 2014 sezonundan beri 26 kez kalecileri ceza sahası dışından avlayan Milli futbolcumuz, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde ikinci sırada.

    Serie A da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı #3

    MESSİ'DEN SONRA 2. SIRADA

    Listenin ilk sırasında ise Paris Saint Germain forması giyen Lionel Messi var. Arjantinli yıldız, ceza sahası dışından 61 gol attı.

    Serie A da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı #4

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