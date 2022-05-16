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    Serie A'da Inter, şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıdı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 37. haftasında Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yenerek, şampiyonluk mücadelesinde şansını devam ettirdi.
    • 16.05.2022 - 04:38
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    Serie A'da Inter, şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıdı

    İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.

    25. dakikada Matteo Darmian'ın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, devreye üstünlükle girdi.

    Cagliari'nin çabaları yetmedi, Inter farkı açtı

    AA'nın haberine göre; Inter, 51. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

    Bu golden kısa süre sonra 54. dakikada ev sahibi Cagliari, Charalampos Lykogiannis ile farkı 1'e indirdi: 1-2.

    84. dakikada Martinez, Inter adına farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

    Serie A da Inter, şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıdı #1

    3 golle 3 puan Inter'e

    Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yenerek, 3 puan aldı. Cagliari ise 29 puanla 18. sırada yer alırken, kümede kalma ümitlerini gelecek haftaki son maça bıraktı.

    Hakan Çalhanoğlu 90 dakşka sahadaydı

    Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

    Serie A da Inter, şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıdı #2

    Şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı

    Inter bu galibiyetle puanını 81 yaparken, 2 puan gerisinde olduğu lider Milan'ı takibini sürdürdü ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

    Milan'a beraberlik yetiyor

    Ligde gelecek hafta oynanacak 38'inci ve son hafta müsabakalarında, Milan'a, şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik de yetiyor. Gelecek hafta sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak olan Inter, maçını kazanırsa şampiyonluk için, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşacak olan Milan'ın yenilmesini bekleyecek.


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