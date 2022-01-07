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    Serie A'da Juventus ile Napoli yenişemedi

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus ile Napoli, 1-1 berabere kaldı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 03:43
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    Serie A'da Juventus ile Napoli yenişemedi

    Torino'daki Allianz Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki takım karşılaştı.

    Konuk Napoli, 23. dakikada Dries Mertens ile öne geçti: 0-1.

    Ev sahibi Juventus, ikinci yarının 54. dakikasında Federico Chiesa ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

    Serie A da Juventus ile Napoli yenişemedi #1

    TORİNO'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

    Başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    Napoli, puanını 40'a çıkarırken, 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus ise puanını 35 yaptı ve 5. sırada kaldı.

    Serie A da Juventus ile Napoli yenişemedi #2

    MİLAN EVİNDE ROMA'YI YENDİ

    Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Milan da konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, puanını 45'e çıkardı. Milan, bir maçı eksik olan lider Inter'in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

     

    DİĞER MAÇLAR

    20. haftada oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

    Sassuolo-Genoa: 1-1, Spezia-Hellas Verona: 1-2, Lazio-Empoli: 3-3 ve Sampdoria-Cagliari: 1-2.

    Serie A'nın 20. haftasında bugün yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamadı.


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