Dolar
6.9718
-0.0788%
Euro
8.2026
-0.0304%
Altın
1971.9
-0.211%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
442.578
-0.1905%
Bitcoin
78199.86
-0.9194%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Serie A'da küme düşen son takım Lecce

    Serie A 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla tamamlanırken, Spal ve Brescia'nın ardından Lecce de küme düştü.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 09:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Serie A'da küme düşen son takım Lecce

    Serie A'da sezon bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Spal'ı deplasmanda 3-1 yenen Fiorentina, 3 puan alarak ligi 49 puanla 10. sırada tamamladı.

    Orta sıralardaki iki ekibin mücadelesinde Bologna ve Torino 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, Bologna 47 puanla 12. sırada, Torino ise 40 puanla 16. basamakta yer aldı.

    Milli futbolcu Mert Müldür'ün 82. dakikasında oyuna dahil olduğu maçta Sassuolo, konuk ettiği Udinese'ye 1-0 yenildi. Sassuolo, 51 puanla 8. sırada kalırken, Udinese ise puanını 45 yaparak 13. basamağa çıktı.

    Ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Genoa, Verona'yı 3-0 yenerek, puanını 39'a yükseltti ve 17. sıraya tutunarak, ligde kalmayı başardı.

    SERİE B'DE MÜCADELE EDECEKLER

    Küme düşmemeye oynayan bir diğer takım Lecce ise konuk ettiği Parma'ya 4-3 mağlup olarak, 35 puanla 18. sırada kaldı ve Spal ile Brescia'nın ardından lige veda eden son takım oldu. Lecce, Spal ve Brescia, gelecek sezon ikinci lig Serie B'de mücadele edecek.

    Serie A'da küme düşen son takım Lecce #1

    Görüş Bildir