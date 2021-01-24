Serie A'da lider Milan, Atalanta'dan fark yedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 19. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 yenilirken, Inter de Udinese ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Lider Milan, San Siro Stadı'nda ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı konuk etti.

Konuk Atalanta, 26. dakikada Cristian Romero ile öne geçti: 0-1. İlk yarı, mavi-siyahlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milanlı Franck Kessie'nin Josip Ilicic'e yaptığı hareket üzerine faul düdüğünü çalan hakem Maurizio Mariani, penaltı kararı verdi. Ilicic, 53. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Atalanta, 77. dakikada Duvan Zapata ile bir gol daha buldu ve 3 farklı öne geçti: 0-3.

Bu gol maçın skorunu da tayin etti ve Atalanta, lider Milan'ı 3-0 yendi.

MİLAN, LİGDE 2. YENİLGİSİNİ ALDI

Kırmızı-siyahlı ev sahibi takım, bu sonuçla ligde bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı. Milan, buna rağmen 43 puanla liderliğini sürdürürken, Atalanta ise bu maçtan aldığı 3 puanla zirveye biraz daha yaklaştı. Atalanta, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.

MANDZUKİC, MİLAN FORMASIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Milan'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat golcü Mario Mandzukic de bu maçta ilk kez Milan formasıyla resmi bir müsabakada oynadı. Mandzukic, 70. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.

HAKAN'IN KARANTİNASI SÜRÜYOR

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise koronavirüs karantinası sürdüğü için bu karşılaşmada yer alamadı.

İNTER, MİLAN YENİLGİSİNİ DEĞERLENDİREMEDİ

Lider Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter ise Udinese'ye konuk oldu.

Müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla, Inter puanını 41'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Inter, Udinese'yi mağlup edebilseydi, lider Milan ile puanları eşitleyecekti ancak bu fırsatı kullanamadı. Bu beraberlik, Inter'in bu sezonki 5. beraberliği oldu.

Udinese ise 18 puanla 14. basamakta yer aldı.

ROMA, KUPA RÖVANŞINI LİGDE ALDI

Hafta arasında İtalya Kupası'nda karşılaşan Roma ve Spezia, bu sefer kozlarını Serie A'da paylaştı.

İki ekibin gol düellosu şeklinde geçen maçında, ev sahibi başkent takımı, son dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Bu galibiyetle Roma, ligde puanını 37'ye çıkardı ve 3. sırada yer aldı. Spezia ise ligdeki 9. yenilgisini yaşadı.

İtalya Kupası son 16 turunda uzatma devreleri sonunda Spezia'ya 4-2 yenilen Roma, karşılaşmada kural hatası yaparak 6 oyuncu değişikliği gerçekleştirdiği için daha sonra 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.